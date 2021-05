Rechter: inperken macht Emergis kan doorgaan

De ene spuit na de andere gaat in een Zeeuwse bovenarm: ‘Geen twijfel en ik blijf voorzich­tig’

3 mei HULST / MIDDELBURG - Of het vaccin nu van het merk AstraZeneca of BioNTech/Pfizer is, de ene vaccinatie na de andere verdwijnt deze dagen in een Zeeuwse bovenarm. Bij de vier GGD-priklocaties in Goes, Terneuzen, Middelburg en Zierikzee gaat het zeven dagen per week door. Ook de Zeeuwse huisartsen zijn weer druk bezig met het prikken tegen corona.