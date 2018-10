Rechter geeft gemeente gelijk: Arbeidsmigranten weg van Marina Beach

Man slaat vrouw het ziekenhuis in: vijf maanden later zijn ze weer samen

19:58 MIDDELBURG - Een 38-jarige Ierse man hoeft waarschijnlijk niet terug de cel in voor de mishandeling van zijn vrouw op een camping aan de Maireweg in Burgh-Haamstede. Hij hoorde vrijdag in de rechtbank in Middelburg twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen.