Rechtbank Zeeland pakt werkdruk aan: meer rechters en meer personeel

Na publicatie daarover in deze krant vroegen PvdA en de SP in de Kamer opheldering aan minister Dekker. Die schrijft nu aan de Kamer dat de rechtbank de problemen aanpakt. Een serie aan maatregelen moet ervoor zorgen dat binnen een jaar alle appèldossiers compleet en tijdig worden ingediend bij het hof.

Meer personeel

Hoe vaak vertraging van zaken leidt tot strafkorting kan Dekker niet zeggen. Want het hof houdt daarvan geen aparte registratie bij, stelt hij. Om dat in kaart te brengen moet elke zaak die bij het hof is afgedaan en die afkomstig is van de rechtbank Zeeland/West-Brabant afzonderlijk worden bekeken, aldus Dekker. Dat vergt 'zeer tijdrovend onderzoek'.

PvdA en SP denken dat de werkdruk bij de rechtbank zo hoog is door de opgevoerde strijd tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit in de regio. Volgens Dekker kost het toenemend aantal grote, complexe strafzaken de rechtbank Zeeland/West-Brabant inderdaad veel tijd en mankracht.

Meer rechters

Volgens hem heeft de rechtbank ook hier maatregelen genomen om het groeiend aantal zaken op te vangen. Zo wordt onder meer per 1 januari een speciale grote zaken- of ondermijningskamer ingericht. Ook is het aantal strafrechters uitgebreid, zijn extra rechters in opleiding aangenomen en is er een project gestart om de achterstanden in appèllen weg te werken.