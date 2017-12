Rechtbank wil reeks deskundigen horen over dood baby Domburg

De Kirreweie winnaar 'vakantiehuis van je dromen'

11:28 BURGH-HAAMSTEDE - Als even na elf uur Roompot-mascotte Koos Konijn de klas binnenstapt, raken de kinderen buiten zinnen van vreugde. ,,We hebben gewonnen'', roepen ze. En inderdaad, groep 8 van basisschool De Kirreweie uit Burgh-Haamstede is winnaar van de landelijke wedstrijd 'ontwerp het vakantiehuis van je dromen' van Roompot Vakanties. Hun droomhuis zal daadwerkelijk op een vakantiepark in Drenthe worden gebouwd.