Rechtbank verlengt TBS van Vlissinger met twee jaar

video Brand Goes: 'Gelukkig waren we op tijd buiten'

12 augustus GOES - De fraaie rozen in de voortuin hebben hun glans verloren. Het karakteristieke huis aan de Rietweg in Goes staat er, na de felle brand van vrijdagnacht, reddeloos bij. De bovenverdieping is compleet verwoest. De oorzaak: waarschijnlijk brandstichting.