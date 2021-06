Rechtbank trekt drie dagen uit voor zaak-HRIEPS

Met Nijhoff op weg van Sas naar Sluis

21 juni Wie vertaalt zoals Martinus Nijhoff vertaalde, zal nooit de Martinus Nijhoffprijs krijgen. Deze prijs voor vertalers mag dan naar de befaamde dichter zijn vernoemd, in diens vertaalwerk worden alle voorschriften van de vertaalpolitie verscheurd. Geen ingreep ging Nijhoff te ver, geen grens kon hem stuiten. ‘Paludes’ van André Gide verplaatste hij in zijn weergave ‘Moer’ eenvoudig van Parijs naar Amsterdam, en in plaats van Franse schrijvers liet hij onder meer P.C. Boutens en ‘mijnheer Roland Holst’ opdraven. Maar Nijhoff aller-brutaalste en ook aller-beste vertaling is ‘De geschiedenis van den soldaat’, voor het eerst in 1926 opgevoerd. De geschiedenis wordt met geweldig gemak en verbluffende vaardigheid van Zwitserland naar Zeeuws-Vlaanderen overgeheveld.