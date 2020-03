Rechtbank Middelburg weert mensen die verkouden zijn

Dankzij 75.000 euro subsidie kunnen leerlingen Delta­school en de Sprienke meedoen aan cultuurles­sen

13:14 GOES - Met vriendjes naar de bioscoop of na schooltijd naar een vereniging is voor de meeste leerlingen van de Deltaschool (zeer moeilijk lerende kinderen) en mytylschool de Sprienke in Goes niet weggelegd. Maar dankzij een subsidie van 75.000 euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie, krijgen de leerlingen de komende drie jaar extra cultuurlessen op school.