Rechtbank Middelburg houdt open dag

Goes blijft streng voor clubs die geen ID-kaart vragen bij bestellen van pilsje

15:55 GOES - Sportverenigingen in Goes die alcohol schenken aan minderjarigen of niet om een identiteitskaart vragen als iemand een biertje bestelt, worden ook in de toekomst stevig beboet door de gemeente. Burgemeester en wethouders zijn niet van plan hun beleid te herzien.