Rechtbank: geen bewijs dat Middelburger een terrorist is

Twee weken geleden eiste officier van justitie Tom Hendriks nog vier jaar cel tegen hem. Want volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de Middelburger een gevaar voor de samenleving omdat hij zich in Syrië zou hebben aangesloten bij terroristische organisaties als Islamitische Staat (IS) of Jabhat-al-Nusra. Die laatste organisatie is gelieerd aan Al-Qa’ida.

Z. bezocht volgens de officier in 2013 een trainingskamp in Syrië en was oktober vorig jaar via de trein opnieuw op weg naar Syrië om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. Dat laatste is volgens de rechtbank niet bewezen. Omdat hij geen geldig plaatsbewijs had werd hij in Duitsland uit de trein gehaald. Sinds die tijd zit de man in voorarrest op de terroristenafdeling in de extra beveiligde penitentiaire inrichting Nieuw Vossenveld bij Vught. Hij komt per vandaag vrij.