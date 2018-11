Rechtbank doet uitspraak Rillandse roofmoord

FOTOWEDSTRIJD Welke foto van Zeeland is het aller­mooist?

7:06 VLISSINGEN - Onze provincie is gewoonweg verschrikkelijk mooi. VVV Zeeland daagde onder de naam ‘Fan van Zeeland' iedereen uit een zo mooi mogelijke foto te maken die de liefde voor Zeeland uitstraalt. Dit zijn onze 12 finalisten. Welke vindt u de allermooiste? Om te stemmen: klik op uw favoriete foto en klik vervolgens onderaan de pagina op de knop Verder. Ga in het nieuwe scherm naar boven, vul uw naam en mailadres in en klik nogmaals op Verder, dan is uw stem definitief.