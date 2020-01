Rebecca en Bob trouwen op 20-02-20: ‘Makkelijk te onthouden, grapten we’

De Grote Dag nadert met rasse schreden, maar Rebecca is allerminst zenuwachtig. Niet zo verwonderlijk, want de voorbereidingen zijn al een jaar in volle gang. ,,Al sinds ik vorig jaar januari ben gevraagd", zegt de 23-jarige Middelburgse, die in 2017 de titel Miss Beauty of Zeeland in de wacht sleepte. ,,We leven er echt naartoe.”