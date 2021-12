Realisatie Waterpark Veerse Meer onzeker door uitspraak Raad van State

Video Wi­fistresstest in het gloednieu­we schoolge­bouw van het Pieter Zeeman Lyceum

ZIERIKZEE - Met z'n 600-en tegelijk een filmpje downloaden en dan kijken of de wifi het trekt. Leerlingen van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee testten dat uit. Zij trokken dinsdag met z'n allen door het net opgeleverde, gloednieuwe schoolgebouw aan het Hatfieldpark. En yes, de wifi werkt. En wow, wat een gebouw! ,,Het is mooi en licht. Alles is nieuw en het is heel modern. Dit gaat écht wel leuk worden”, voorspellen Nanna, Annah, Nasrin en Martijn uit havo 3.

