Reactor Doel 3 weer in bedrijf

'Vlaamse kilometer­hef­fing zuur voor Zeeuws-Vlamingen'

16:26 MIDDELBURG - Het is 'met name zuur voor Zeeuws-Vlamingen als het Vlaanderen ook een kilometerheffing voor personenauto's invoert'. Gedeputeerde Harry van der Maas geeft die reactie op het principe-besluit van de Vlaamse regering om hiertoe over te gaan in 2024 of 2025.