Razzmatazz hengelt met Shannon McNally weer een topmuzikant binnen: ‘Het geheim? Serveer artiesten niet af met een pizza’

column annemarie van de vreugde Mannetjes bij de vrouwtjes

Het was weer zover. Het huis haperde, er moest een mannetje komen. Elke keer raak ik op de loop van zo’n bezoek. De afspraken worden door mijn vriend gemaakt. Ik snap meestal geen bal van wat ze komen doen, want het heeft mijn interesse geheel niet. Maar ja, ik ben degene met de flexibele werktijden. Dus ik moet ze ontvangen. Dat is mijn straf.

12 oktober