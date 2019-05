Razend trots op het Zeeuwse Knop Bakboek

OM in hoger beroep tegen straffen voor ‘inbrekers­fa­mi­lie’

16:52 MIDDELBURG - Het Macedonische gezin dat vorige zomer bij Aagtekerke werd aangehouden in een camper vol gestolen spullen, moet worden veroordeeld als een ‘criminele organisatie’, vindt het Openbaar Ministerie. Omdat de rechtbank in Middelburg dat vorige week niet deed, gaat het OM in hoger beroep.