Rattenvanger Andor van der Ploeg: ‘Ik ben jaloers op dieren’

Sinds een jaar is hij gescheiden van zijn vrouw. Ze leven nog wel in hetzelfde huis, aan de rand van Ellewoutsdijk, samen met hun 14-jarige zoon. ,,Ik ben te chaotisch, dat is een van de redenen waarom onze relatie is stukgelopen.” We zitten aan de eettafel in de woonkamer, aan de kant van de achtertuin. ,,Dat is haar gedeelte van het huis, ik heb de voorkamer.” Daar hangen allerlei kettingen, kooitjes en andere attributen. ,,Het liefst maakte ik van de woonkamer een werkplaats. Als het aan mij lag, had ik openslaande deuren in de pui gezet, zodat ik met mijn motor naar binnen kon rijden. Maar dat vindt mijn ex geen goed idee.” Hij heeft de afspraak voor het interview op de kalender van zijn ex-vrouw gezet. Zelf heeft hij geen agenda. ,,Ik heb zelfs vaak geen idee welke dag het is. Dat vind ik ook niet belangrijk.”