Rare regels om huisarts te worden in Zeeland worden versoepeld. ‘Al het jonge bloed moet je koesteren’

POLLGOES - Haar droom is uiteengespat. Want huisarts in Zeeland wordt ze niet meer. De Zeeuwse - arts in het ziekenhuis in Goes - heeft een andere specialisatie gekozen. Ze kon geen kant op. Regels dwongen haar begin dit jaar om de opleiding tot huisarts te doen in Zwolle. Maar daar had ze geen trek in. De heisa die erover ontstond, leidt nu tot een versoepeling van de regels.