Rappers Boef en Bizzey op nieuw indoorfestival in Zeelandhallen

Ook Jonna Fraser, DynaBiggi, Sam Blans, A-Styl en Lucas Layos staan op het affiche. De organisatie is in handen van het Zeeuwse evenementenbureau Festive, dat de afgelopen jaren naam heeft gemaakt met succesvolle concepten als de Summer Festivals en Thank Goes It’s Friday. Het is nu voor het eerst dat samenwerking is gezocht met de Zeelandhallen. Aanvankelijk zou Festive feesten gaan organiseren in evenementenhal Studio A58 op het ZEP-terrein in Middelburg, maar in februari werd het evenement Studio BLUSH afgelast, drie dagen vóór het zou plaatsvinden. De gemeente en de organisaties vreesden dat het geluid niet binnen de normen zou blijven, met overlast voor omwonenden tot gevolg. Duizend mensen hadden toen al een kaartje gekocht. Overigens stonden daar andere artiesten geprogrammeerd dan in Goes.