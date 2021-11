Rapper Snelle stapt uit zijn comfortzone in Terneuzen

Dat Snelle in hoog tempo is uitgegroeid tot één van de populairste artiesten van Nederland, blijkt donderdagavond in Terneuzen. Bijna elke zin van zijn liedjes wordt door een enthousiast publiek meegezongen. Of het nu gaat om ‘Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?’ of een zin uit zijn oudste nummer: ‘Ja natuurlijk ben je bang voor de reünie’. Maar ook de woorden ‘Want hij was smoorverliefd op haar’ of ‘Het is stil hier aan de overkant’ kent iedereen in de zaal van buiten.