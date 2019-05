Rapper Qube wint Zeeuwse Belofte

Al deze competities vaardigden één van hun deelnemers af om te strijden voor de titel de Zeeuwse Belofte. De jury loofde Qube voor zijn originaliteit, kalme en zelfverzekerde podiumuitstraling en zijn oldschool beats die muzikaal erg goed in elkaar steken.

De Zeeuwse Belofte werd dit jaar voor het zesde jaar uitgevochten op het Zeeland Podium van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Qube bleef metalband Brontyde uit Vlissingen, de uit Zuid-Beveland afkomstige folkrockers Potential Wonder en bluesrockers Risky Roads uit Utrecht voor. Risky Roads mocht meedoen aan de Zeeuwse wedstrijd, omdat drummer Joep Lensen een Zeeuws-Vlaming is.