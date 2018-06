Randen van de jazz in Middelburg

Sven Hammond sloot het driedaagse evenement af in de tuin van de Kloveniersdoelen in Middelburg. Het evenement Zeeland Jazz, dat zich op twee locaties verdeeld over twee weekeinden afspeelt, werd nog als vorig jaar in Middelburg kleinschalig en intiem gehouden. Daar werden in de programmering meer de randen van de jazz opgezocht. Op het eerste festivalweekeinde, vorige week in Terneuzen, waren er zo’n 600 jazzliefhebbers. Het publiek kreeg hier een wat traditioneler programma voorgeschoteld.