Rana brengt Suikerfeest naar school

Zeldzame Jadebloem in tropische tuin Goes laat zich in al zijn glorie zien

14:43 GOES - Eigenlijk is het verboden om hem aan te raken, maar voor de foto mocht Jord van Tilburg uit Arnemuiden - vrijdag met zijn klas op bezoek in het tropisch bos van Omnium in Goes - de zeldzame Jadebloem van heel dichtbij bewonderen.