Ramptoerisme, foto’s maken van een reanimatie, hulpdiensten hinderen. Pikken we dit nog?

Jenny (78) breekt heup en rib na val over diesel­spoor op kruising Terneuzen: ‘Het is verschrik­ke­lijk’

20:17 TERNEUZEN - De Terneuzense Jenny de Wolf-de Smet (78) ging woensdagmiddag even om een boodschap bij de supermarkt. Ze gleed op een kruising met haar fiets uit over gelekte diesel en brak meerdere botten. ,,Het is verschrikkelijk. Ik wil weten wie dit heeft veroorzaakt”, zegt haar dochter.