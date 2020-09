Rampjaar voor Zeeuwse nachtclubs: ‘Al het personeel hebben we moeten ontslaan’

Het aantal cafés en bars in Zeeland slonk de afgelopen jaren van 212 naar 169, zo bleek begin dit jaar uit cijfers van Datlinq. Dat aantal zal in 2020 verder dalen, want verschillende cafés hebben al aangegeven de stekker eruit te trekken. Ook discotheken en nachtclubs verdwijnen in hoog tempo door een vergrijzend Zeeland en wegtrekkende jongeren. ,,Het is heel onzeker wat er met het nachtleven gaat gebeuren in Zeeland”, vertelt Rafael van ’t Kruys, manager bij de Goese discotheek El Toro. ,,Ik heb iedereen al moeten ontslaan helaas. We hadden een team van ongeveer 35 mensen. Hoe lang we dit nog volhouden? Het is niet te zeggen.”