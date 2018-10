Racoon toont twee gezichten in theater

portret De klompenma­ker vroeg: 'mag ik haar kopen?'

12:00 Soan Lan Ie was de partner van Thijs Kramer, de provinciebestuurder die in 2006 in China verongelukte. Vijf jaar na zijn overlijden vestigde ze zich in de polders bij Zuidzande in het huis van haar overleden vriend. Daar bouwde ze een nieuw leven op: ,,Ik ben goed geland, met twee voeten in de klei.''