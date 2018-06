Racoon speelt op Nazomerfestival

Die avond was nog het enige vraagteken in het programma van het Nazomerfestival. Oorspronkelijk stond op die dag een optreden van de in opspraak geraakte Dotan gepland.

Racoon bracht eind vorig jaar zijn zevende studioalbum uit: 'Look ahead and see the distance'. Twee maanden geleden speelde de band in een uitverkochte Ziggo Dome. In het najaar wordt een uitgebreide theatertour ingeluid met twee optredens in De Mythe in Goes (19 en 20 oktober). Ook Terneuzen (14 november) staat op het programma.