Racoon presenteert zevende studioalbum

'Look ahead and see the distance', zo heet het nieuwe album van Racoon, dat vrijdag verscheen. Een plaat waarmee de Zeeuwse band de luisteraar opnieuw weet te raken.

Het was een manoeuvre die enige verwondering wekte. In maart van dit jaar kwam Racoon met de EP 'Look ahead' op de proppen, een digitaal minialbum met vijf nieuwe nummers en de single 'Bring it on' als vooruitgeschoven post.

Was het een tussendoortje? Het eerste deel van een tweeluik? Of de voorbode van een nieuwe plaat? De band zelf beperkte zich tot de belofte dat er meer in aantocht was. De EP leek vooral bedoeld om, met het oog op de voorjaarstour en het festivalseizoen, alvast wat vers materiaal te kunnen presenteren.

Nu er een 'echt', compleet album ligt - 'Look ahead and see the distance' getiteld - valt alles op zijn plek. De al bekende nummers, evenals de afgelopen zomer gelanceerde single 'Almost made it', krijgen de samenhang en balans die zij gevoelsmatig nog ontbeerden.

Verder gerijpt

Het nieuwe werk is opgenomen in de ICP Studios in Brussel. Het is dezelfde plek waar het kwartet eind jaren negentig 'Till monkeys fly' vastlegde, het debuutalbum dat zorgde voor een daverende entree in de muziekwereld.

De onstuimigheid van toen is bedaard. De muziek van Racoon, inmiddels zes studioalbums verder, is in zijn 20-jarig bestaan almaar verder gerijpt tot weliswaar weinig grensverleggende maar wel puntgave kwaliteitspop. Vaak ingetogen, soms wat steviger, maar altijd tot de kern. Geen nummer duurt ook langer dan strikt nodig. Elke noot is raak.

Verdriet

Zanger Bart van der Weide heeft er allerminst een geheim van gemaakt dat het overlijden van zijn zus Anne een stevige stempel op het album heeft gedrukt. Toch is het geen sombere plaat geworden, al is het verdriet in diverse nummers hoor- en voelbaar, zoals in het verstilde 'Hate to love'. Maar Van der Weide, die met zijn stem keer op keer weet te raken, laat in zijn teksten ook voldoende ruimte voor eigen interpretaties.

Bovendien roept hij zelf ook op om vooruit te kijken, om het leven te omarmen. ,,Step out of that hell that you know so well. And give the time you've got left a chance", zingt hij in 'The man who lost his pride'. Of in 'Almost made it': ,,One day we die, most days we don't. Let's drag life by the hair."

Aangename verrassingen

Onder de nieuwste nummers op 'Look ahead and see the distance' zijn aangename verrassingen. Zeker het beatleske 'The battle of springtime' behoort tot het beste wat Racoon heeft gemaakt. 'Look ahead' en 'Soon' laten een weer net wat andere kant van de band horen.

Het album werd geproduceerd door Luuk Cox, beter bekend als Shameboy. Hij voegde subtiele laagjes zoals strijkers en koortjes toe, die de muziek extra diepte geven zonder in opsmuk te vervallen.