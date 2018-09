Racoon nieuwe huisband De Wereld Draait Door

Menselijke resten in binnenstad Terneuzen al jaren geleden gemeld

14:13 TERNEUZEN - Al meer dan twintig jaar geleden is de gemeente Terneuzen gewezen op de aanwezigheid van menselijke resten in de grond in de binnenstad. Maar het lijkt erop dat daar geen actie op is ondernomen. Bij werkzaamheden aan de Van der Peijlstraat zijn nu al meer dan dertig graven geruimd.