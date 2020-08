Racoon kon door corona niet genieten van grootste hit: ‘Ik ben er wel behoorlijk verdrietig van’

Het was een spannend moment, toen Racoon in januari een Nederlandstalig album aankondigde. Als voorbode werd de single ‘Het is al laat toch’ gelanceerd. ,,Die is gelukkig super ontvangen”, zeggen zanger Bart van der Weide en gitarist Dennis Huige. ,,De kritische reacties waren op één hand te tellen.”

Het is zelfs jullie grootste hit geworden.

Van der Weide: ,,Klopt, maar zo voelt het voor ons niet. Dat is het verschil tussen theorie en praktijk. In theorie hebben we onze grootste hit ooit, maar in de praktijk hebben we er geen stuiver van meegekregen. Dat bedoel ik niet alleen in financiële maar vooral in emotionele zin. Je komt van een superkoude kermis thuis. Je hoort wel dat het nummer aanslaat, maar je ziet het zelf niet gebeuren.”