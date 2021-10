Racoon komt binnen op 1 met nieuw album

column oscar garschagen Het geurde naar wilde beesten

7:00 Het geurde deze Pandora Papers-week weer naar jagende wilde beesten. De prooi, CDA-leider Wopke Hoekstra die in zijn McKinsey-tijd had belegd in fiscale lustoorden, wist amper te ontsnappen aan de klauwen van de politiek en de journalistiek. ,,Ook gewone pensioenfondsen kom je in allerlei belastingparadijzen tegen’’, prevelde de minister. In de wereld van het geld is inderdaad niemand onbevlekt. Nederland al helemaal niet.