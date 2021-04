Racoon en Danny Vera krijgen veel kritiek op testconcerten: ‘Niemand is meer gematigd. Iedereen is boos’

Kunstwerk dat in Tholen moet komen, krijgt al kritiek voordat het er staat

12 april THOLEN - Een kunstwerk laten maken door een aannemer is, zeker in deze tijden, beschamend. De Thoolse beeldhouwer Jan Kettelerij is fel tegenstander van dat gemeentelijke plan. ,,Over kunst moet nagedacht worden. Dat doet een constructiebedrijf niet."