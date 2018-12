Racoon blijft Bløf nipt voor in Top 2000

VLISSINGEN - Het was een nek-aan-nekrace dit jaar. Welke Zeeuwse band zou dit jaar het hoogst eindigen in de Top 2000: Bløf met Zoutelande of Racoon met Oceaan ? Racoon bleef Bløf uiteindelijk nipt voor, zo bleek woensdagmiddag bij de presentatie van de lijst . Oceaan staat op de 28ste plaats en Zoutelande op de 31ste plaats.

Zoutelande, uitgegroeid tot de grootste Nederlandstalige hit ooit, maakte zoals verwacht wel een reuzensprong. Vorig jaar kwam het duet met Geike Arnaert binnen op de 889ste plaats. Nu stijgt het naar 31. Nog niet eerder reikte Bløf zo hoog in de lijst. De hoogste positie tot nu toe was de 55ste plaats voor Liefs uit Londen, zowel in 2001 als in 2004.

Toch was de opvallende opmars van Zoutelande net niet voldoende om Oceaan te passeren. Dat nummer staat al sinds 2013 in de allerhoogste regionen van de Top 2000, schommelend tussen de plaatsen 21 (in 2014 en 2015) en 33 (in 2013).

Volledig scherm Paskal Jakobsen van Bløf. © Johan van der Heijden

Bløf had zelf de ambitie uitgesproken om dit jaar met 20 nummers in de Top 2000 te komen, maar bleef steken op 19. Daarmee is de band wel opnieuw Nederlands ‘hofleverancier’. Bovendien evenaart Bløf daarmee haar eigen record. Ook in 2014 en 2015 werden 19 noteringen behaald. Vorig jaar waren dat er 18. Nieuwkomer ten opzichte van vorig jaar is Later als ik groter ben, dat na twee jaar afwezigheid terugkeert op plaats 1654.

Naast Zoutelande staan Omarm (210), Holiday in Spain (271), Zo stil (293), Harder dan ik hebben kan (297), Liefs uit Londen (382), Aan de kust (384) en Dansen aan zee (411) in de top-500.