Racisme in het voetbal: Voor Jong Ambon ‘niks nieuws’

Fonds voor modernise­ren recreatie in Zeeland

20:36 MIDDELBURG - Aan een fonds om familiebedrijven in de recreatiesector financieel over de drempel te helpen bij overname, modernisering en vergroening is zeker behoefte. Brancheorganisatie Recron is daarom blij dat de provincie het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland heeft opgericht.