Rabobank roept Zeeuwen op mee te praten over een toekomstplan voor Nederland: ‘We kunnen kleine ideeën groot maken’

Hoe is het idee voor een Coöperatief Convenant voor Nederland ontstaan?

,,In deze tijd van corona worden bepaalde problemen heel zichtbaar. Daar moeten we samen uit zien te komen. De Rabobank heeft altijd gedacht vanuit samenwerking. Wij geloven in de kracht van een coöperatie. Zo zijn we op dit plan gekomen. We willen ophalen wat er leeft bij de mensen."

Is het niet voorbehouden aan klanten?

,,Nee, juist niet. We willen in de regio Zuidwest-Nederland met maximaal 1000 mensen aan de slag. In beginsel laten we iedereen toe. Er is dus alleen een maximum. In Zeeland wonen 380.000 mensen. Als je voor West-Brabant van hetzelfde aantal uitgaat, is de potentie enorm. We roepen breed op. Heb je oplossingen of ideeën voor maatschappelijke en economische uitdagingen in onze regio, deel ze dan."