Rabobank: 'Regio buiten Randstad bloeit op'

,Regio's buiten de Randstad bloeien op'', schrijft RaboResearch in het kwartaalbericht woningmarkt. Vorig jaar meldde het CBS dat jonge gezinnen wegtrekken uit de grote steden. ,,Kopers lijken vaker (noodgedwongen) buiten de Randstad te kijken'', aldus de onderzoekers van de Rabobank.

Verhuizen naar een koopwoning in de Randstad is voor steeds minder mensen weggelegd. Betaalbare koopwoningen zijn in de grote steden, zeker voor starters op de woningmarkt, nauwelijks te vinden.

Anderzijds verruilen mensen die wat meer te besteden de overwaarde van hun woning in de grote stad voor een huis met meer ruimte en in het groen in de provincie. Gevolg is dat de huizenmarkt in de regio's rond de Randstad sterk aantrekt.

Vorig jaar werd een recordaantal woningen verkocht in Zeeland: 5.997. Dat is ruim 17 procent meer dan in 2016 toen 5.106 huizen van eigenaar verwisselden. Vergeleken met de rest van het land steeg het aantal verkochte woningen in Zeeland harder. Flevoland, met het naast gelegen Almere, kende met 24 procent de sterkste toename.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zien het aantal inwoners nog altijd groei, maar dat is geheel toe te schrijven aan het feit dat in die steden meer kinderen worden geboren en door buitenlandse migratie. De binnenlandse migratie was volgens het CBS in 2016 alleen voor Rotterdam nog licht positief. Dat jaar verhuisden 397 meer mensen vanuit de rest van Nederland naar de Maasstad dan andersom. In Amsterdam is de omslag het van het binnenlands migratiesaldo het grootste: van plus 4.527 in 2013 naar minus 4.100 in 2016. Dit komt uitsluitend door een sterke toename van het aantal vertrekkers.