Raadslid Terneuzen: ‘Per direct loodsplicht riviercruiseschepen’

Schelde­prijs vandaag door Zeeland: hier kun je de renners zien

10 april TERNEUZEN - Wie vandaag een glimp wil opvangen van de profwielrenners die meedoen aan de Scheldeprijs, kan op heel wat plekken in Zeeland terecht. Van de 203 kilometer die deze wielerklassieker lang is, gaat bijna 140 kilometer over Zeeuws grondgebied.