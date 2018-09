Raad van toezicht Arduin: onze beloning is 'alleszins redelijk'

Kamervragen

Voorzitter Geluk wijst erop dat de minister er zelf in 2015 op heeft aangedrongen dat de bezoldiging van toezichthouders omhoog moet. Dat heeft te maken met hun toegenomen taken en verantwoordelijkheden. Toezichthouders kunnen tegenwoordig ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als het verkeerd gaat met de organisatie.

Niets ongewoons

,,Dat was voor ons de reden om in december 2016 het besluit te nemen om de vergoedingen aan te passen", zegt Geluk. Deze blijven binnen de grenzen die de wet en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn stellen. ,,Er is dus niets ongewoons aan. Het zijn bovendien brutobedragen waar eerst nog btw over moet worden betaald en daarna inkomstenbelasting. Het is dus een alleszins redelijke vergoeding. Er wordt als toezichthouder ook veel van je gevraagd."