Raad van State: werk Hedwigepolder mag doorgaan

Het plan voor natuurherstel dateert al uit 2005 en was onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. Eind 2014 keurde de Raad van State het fel omstreden ontpolderingsplan goed . In principe kun je niet meer in hoger beroep tegen de einduitspraak van de hoogste bestuursrechter. Een herziening is wel mogelijk als er na de uitspraak cruciale informatie boven water komt die ten tijde van de einduitspraak nog niet bekend was, maar dat wel had moeten zijn. Volgens De Cloedt wist Rijkswaterstaat al in 2011 dat er een PFAS-probleem was maar is er geen apart onderzoek naar gedaan. Volgens de landsadvocaat had De Cloedt zelf in 2011 de PFAS-kwestie ook al aan de orde kunnen stellen en valt dat niet te verwijten aan de rijksoverheid.