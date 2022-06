Raad van State: stoppen met werk heeft geen zin, water loopt toch in Hedwigepolder

UPDATE 17.00 UURDEN HAAG - De ontpoldering van de Hedwigepolder mag van de Raad van State doorgaan. Een verzoek van voormalig eigenaar Gery De Cloedt om het werk per direct stil te leggen i s door de rechter in een spoedprocedure afgewezen .

De Cloedt voert de PFAS-vervuiling van de Westerschelde aan om de ontpoldering te stoppen. Maar volgens de rechter moet voorkomen worden dat de oude Scheldedijk doorbreekt en het water ongecontroleerd de polder binnenloopt.

Volgens de Vlaamse Waterweg, uitvoerder van het project, zou dit tijdens het komende stormseizoen ‘vrijwel zeker’ gebeuren. Oorzaak: de dijken langs de Prosperpolder (het Vlaamse deel van het natuurproject) zijn al aanzienlijk verlaagd. ,,In dat geval zou het echter gaan om een ongecontroleerde inundatie die grote veiligheidsrisico’s met zich brengt”, aldus de uitspraak. De voorzieningenrechter bij de Raad van State vindt mogelijke schade aan het milieu daar niet tegen opwegen.

Waterveiligheid

Deze passage in het vonnis is opmerkelijk. Waterschap Scheldestromen liet vorige maand nog weten dat de oude Scheldedijk niet verder dan tot een hoogte van 6,30 meter mocht worden afgegraven in afwachting van goedkeuring van de nieuwe ringdijk. Daardoor ‘blijft de waterveiligheid geborgd en het achterliggende gebied daarmee veilig tegen overstromingen’, schreef het waterschap toen.

Vorige week, op 14 juni, werd het laatste formele obstakel rond waterveiligheid opgeruimd met de goedkeuring door waterschap Scheldestromen van de nieuwe ringdijk tussen de Hedwigepolder en het achterland. Twee dagen later stelde de Vlaamse Waterweg voor de Raad van State dat het werk in de Prosperpolder al vergevorderd was en ‘het juridisch en technisch onmogelijk deze verlaging op korte termijn weer ongedaan te maken’. ,,Daardoor is het volgens haar (Vlaamse Waterweg, red.) vrijwel zeker dat, ook als de uitvoering van het project aan Nederlandse kant wordt opgeschort, in het komende stormseizoen de Prosperpolder en ook de Hedwigepolder onder water lopen”, aldus de Raad van State.

Zorgen bij provincie

Afgelopen maandag konden de werkzaamheden aan Nederlandse zijde hervat worden nadat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer schreef geen redenen te zien om pas op de plaats te maken. De brief van de minister over de risico’s voor natuur en gezondheid door de ontpoldering hebben de zorgen bij Zeeuwse provinciebestuur niet weggenomen, schrijven Gedeputeerde Staten. Het college laat Provinciale Staten weten de minister uit te nodigen voor overleg. De provincie werd eigenaar van de polder nadat De Cloedt was onteigend.

Scheldeverdragen uit 2005

Eind 2014 keurde de Raad van State het ontpolderingsplan goed. In principe kun je niet meer in hoger beroep tegen de einduitspraak van de hoogste bestuursrechter. Een herziening is wel mogelijk als na de uitspraak cruciale informatie boven water komt die ten tijde van de einduitspraak nog niet bekend was, maar dat wel had moeten zijn. Volgens De Cloedt wist Rijkswaterstaat al in 2011 dat er een PFAS-probleem was.

Elke dag wachten verdwijnt een stuk van de oude dijk. Daarom wilde De Cloedt niet tot september wachten op de definitieve uitspraak. Dan zou de polder al onderwater staan. Daarom startte hij een spoedprocedure. Of De Cloedt de bodemprocedure bij de Raad van State voortzet, kon zijn raadsman Hans Mieras donderdag nog niet zeggen. Daarover wordt nog beraad gevoerd. Die herzieningsrechtszaak volgt pas over enkele maanden en dan gaat de hoogste bestuursrechter dieper in op de PFAS-problematiek, laat de Raad van State weten.