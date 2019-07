‘Raad van State moet openbaarmaking dossier Thermphos bevelen’

De Werf in Veere beste terras van Nederland

18:37 HEERENVEEN - Het beste terras in Nederland is te vinden in Veere, volgens Misset Horeca. De jury roemde het terras van De Werf als ‘een schoolvoorbeeld’. Het is niet de eerste keer dat De Werf hoog in de lijst staat. In 2016 en 2017 was De Werf op de tweede plaats geëindigd.