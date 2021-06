Raad van State: Garnalenvissers moeten zwarte zee-eend meer ‘rust’ geven

Er gaat ook veel wél goed met vakantie­hui­zen in Sluis: ‘Scheer niet iedere verhuurder over één kam’

29 juni NIEUWVLIET - Het is heus niet alleen kommer en kwel met de vakantiehuizen in de gemeente Sluis. Heleen Foks verhuurt een woning in Nieuwvliet en overlast was er nooit. ,,Ik voel me hier echt thuis.”