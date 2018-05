DEN HAAG/KAPELLE - Fruittelers in de provincie Zeeland en andere provincies kunnen opgelucht adem halen nu ook de Raad van State niets ziet in het afbouwen van de provinciale vergoedingen voor mezenvraatschade in appel- en perenboomgaarden.

De provincies wilden eigenlijk binnen twee jaar de vraatschadevergoedingen tot nul afbouwen. Zij meenden dat de fruitkwekers, zoals Manneke in Poortvliet en Eversdijk in Kapelle, genoeg maatregelen kunnen nemen om vraatschade bijvoorbeeld door mezen te voorkomen. Zoals het volledig overnetten van boomgaarden. De Raad veegt die optie woensdag in een twintigtal hoger beroepsuitspraken resoluut van tafel.

Volgens de Raad hebben de provincies bij lange na niet aangetoond dat het volledig overnetten van appel- en perenboomgaarden de vraatschade door vogels voorkomt. Er is nauwelijks onderzoek naar de effectiviteit van volledige overnette boomgaarden gedaan. Verder zijn er in Nederland nergens boomgaarden te vinden die volledig zijn overnet. Boomgaarden met hagelnetten zijn aan de zijkanten wel open. Weliswaar zijn er in Duitsland enkele volledige overnette boomgaarden, maar daar worden geen Conferance-peren geteeld.

Ondernemersrisico

Overigens vindt de Raad een volledige vergoeding van alle mezenvraatschade niet nodig. Immers, fruitkwekers weten sinds jaar en dag dat vogels en in het bijzonder mezen gek zijn op peren en ander fruit. Dat behoort tot het normaal ondernemersrisico. Een vergoeding van 60 procent van de vraatschade vindt de Raad redelijk.