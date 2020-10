Quarantaine op afdeling Emergis opgeheven

Mart Scherp: de sluiting van alle horeca is zuur

13 oktober MIDDELBURG -De horeca weer dicht. Vier weken lang. Vanaf woensdag om 22 uur. ,,Sinds juni zaten we elke dag vol. We waren ook deze week elke avond volgeboekt. De guesthouses idem dito. Nou, ik kan morgenavond iedereen gaan afbellen”, verzucht Mart Scherp, chef-eigenaar van restaurant Scherp in Middelburg