QR-codes die verwijzen naar fikse boetes moeten overlast in Dishoek helpen terugdringen

ZorgSaam boekte fors positief resultaat ondanks ingrijpend coronajaar

7 juni TERNEUZEN - Voor ZorgSaam was 2020 in veel opzichten een ingrijpend jaar. Toch zijn de financiële gevolgen van de coronapandemie beperkt gebleven. De zorggroep boekte een positief resultaat van ruim 4,5 miljoen euro. ,,In het licht van de bijzondere omstandigheden is dit meer dan tevreden stellend”, schrijft de raad van bestuur in zijn jaarverslag.