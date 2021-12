Q-Aviation wint Zeeuwse innovatieprijs Emergo

Q Aviation uit Middelburg is bekend om zijn HAPI-systeem dat met lichtsignalen helikopters veilig laat landen. Oprichters Jermo de Lange en Martijn van Eerden zijn er inmiddels vijf jaar mee bezig. Het bedrijf telt nu 25 medewerkers en verwachten fors te blijven groei in de mondiale markt voor helideck-verlichting. Het bedrijf staat dit jaar ook in de KvK Innovatie Top 100.

Het publiek schonk de meeste stemmen aan Fylm van Nathan Traas. Dat is een innovatief product waarmee beweegfilms voor ouderenzorg kunnen worden gemaakt en getoond. Via het online platform van Fylm beheert een beweegexpert welke oefeningen op welk moment in welke huiskamer te zien zijn.

Andere genomineerden waren Vervaet in Biervliet met zijn platform Vervaet Connect waarin data van sensoren op landbouwmachines worden gekoppeld aan bewerkte percelen, Meatless in Goes met een techniek om meel van granen en peulvruchten zoals de veldboon te ‘textureren’ en de MST Groep in Meliskerkemet de werkmethode ‘lean engineering’ voor producenten van originele onderdelen.