PZEM lijdt fors verlies, maar directie is ‘niet ontevreden’

zeeland-geboekt Zeeuwse dichter Lou de Jonge (Lou Vleugelhof) overleden

13:20 ALMEN - De Zeeuwse dichter Lou de Jonge is zaterdag op 93-jarige leeftijd in het Gelderse Almen overleden. Hij publiceerde onder het pseudoniem Lou Vleugelhof, een naam die verwees naar de boerderij bij Ovezande waar hij in 1925 werd geboren. Vrijdag wordt hij in Waalre - waar hij vele jaren woonde - begraven.