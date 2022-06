PZEM boekt megawinst, maar Zeeuwen profiteren er nog niet van

Afdeling Adrz in Goes ontruimd na brandmel­ding, 18 patiënten verplaatst

GOES - Vanwege een brandmelding in het Adrz in Goes zijn 18 patiënten tijdelijk naar een andere afdeling verplaatst. Drie verpleegkundigen zijn tijdelijk opgenomen op de spoedeisende hulp omdat ze rook hadden ingeademd.

17 juni