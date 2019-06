PZEM blij met nieuw standpunt provincie over kerncentrale

Saman krijgt personeel niet aange­sleept en start eigen mbo-opleiding

14:44 ZIERIKZEE - Ben je kok, fietsenmaker, chauffeur of schoolverlater en heb je eigenlijk altijd elektromonteur willen worden? De Saman Groep in Zierikzee begint een eigen mbo-praktijkschool. De tweejarige opleiding kost niks en slaag je voor het diploma, dan ben je meteen verzekerd van een baan in het bedrijf. Hoe werkt dat?