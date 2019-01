PZC Voetbal Vodcast #2: ‘Onbegrijpelijk dat Hoek Jelle Klap laat gaan’

Verslaggever Barry van der Hooft zat vandaag aan tafel en sprak over het verlies van Hoek, het vertrek van verdediger Jelle Klap en de dip van Goes. Ook ging het over hoofdklasser VC Vlissingen dat zonder John Karelse de eerste thuisoverwinning van het seizoen boekte door een goal van Raymond Wolff. Wat afgelopen weekend ook opviel: het sterke optreden van voetbalster Ilham Abali in het shirt van ADO Den Haag en Middelburger Roy Hendriksen die in Portugal zijn eerste prijs te pakken heeft.