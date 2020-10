PZC-enquête: coronacrisis vreet aan mensen

In Rilland weten ze hoe je met piepers de wereld beetje beter (en lekkerder) maakt

3 oktober RILLAND - De aardappel. Het lijkt een simpele knol, maar bij Meijer Potato in Rilland weten ze wel beter. Het bedrijf dat dit jaar haar 100-jarig bestaan viert, is continue bezig met het ontwikkelen van nieuwe rassen. Voor op tafel, maar ook voor fabrikanten van chips en friet. En dat is nog best ingewikkeld, weet directeur Erika den Daas.